Incendi: Napoli, a fuoco suolo agricolo e lastre di amianto

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto Tutela Ambientale sono intervenuti, assieme ai vigili del fuoco, per un incendio verificatosi nelle adiacenze di Via Terracina, dove era stato abbandonato un quantitativo di amianto.

L'incendio - informa una nota del Comune di Napoli - ha interessato una superficie ampia che va verso l'ippodromo di Agnano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a ridurne l'estensione mentre gli agenti del reparto ambientale hanno posto sotto sequestro l'area, un suolo agricolo panoramico in cui sono stati depositati rifiuti e lastre di amianto.

Seguiranno accertamenti sui proprietari dei suoli e sui responsabili dell'incendio informando la Procura della notizia di reato per discarica e incendio di rifiuti, delitti puniti dal codice dell'ambiente e dal recente D.L. n. 68 che ha inserito pene severe per tali fattispecie. (ANSA).