Sparatoria dopo lite per costo berretto,3 arresti e un fermo

(ANSA) - NAPOLI, 14 AGO - Avrebbero avuto una discussione con un ragazzo e con suo padre sul costo di un berrettino che lo stesso ragazzo indossava. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. E' comparsa una pistola, è stato esploso un colpo che ha ferito una giovane donna di 27 anni che si era affacciata alla finestra per vedere cosa stesse accadendo.

Il fatto avvenne lo scorso 16 febbraio in via della Bussola, nel cosiddetto rione Bronx, alla periferia orientale di Napoli.

E nella mattinata di oggi gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli,con quelli del commissariato di Poggioreale hanno arrestato tre uomini, imparentati tra loro, e sottoposto a fermo un ragazzo di 17 anni. Tutti sono indiziati di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i quattro fermati incontrarono lungo le strade del rione il ragazzo che indossava il cappello e chiesero dove l'avesse comprato. Ma anche quando l'avesse pagato. La risposta del ragazzo non li avrebbe soddisfatti e così iniziò una animata discussione. Insulti e spintoni, poi comparve una pistola dalla quale partirono diversi colpi di pistola in direzione del ragazzo con il berretto e di suo padre. Ma un colpo ferì la 27enne che nel frattempo, sentendo le urla, si era affacciata alla finestra.

In carcere (su disposizione del gip del tribunale di Napoli) Gaetano Argentato, 49 anni; Alessandro Argentato, 20 anni e Carmine Argentato di 38. Disposto anche il fermo di un ragazzo di 17 anni. (ANSA).