Ferragosto: de Magistris in Questura e al Monaldi

(ANSA) - NAPOLI, 14 AGO - Nella giornata di Ferragosto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, porterà il suo saluto alla Sala operativa della Questura di Napoli, poi si recherà al Comando della Polizia municipale e infine all'ospedale Monaldi.

Un tour ferragostano un po' diverso da quello che il primo cittadino ha effettuato nei nove anni precedenti. ''Ho deciso di portare il mio personale saluto e quello della città - ha spiegato de Magistris - agli uomini della Polizia di Stato in segno di vicinanza a tutte le forze dell'ordine per ringraziarli del lavoro difficile che hanno svolto in questi mesi e che continuano a svolgere e poi, dopo essere stato alcune settimane fa al Cotugno, andrò al Monaldi per sottolineare ancora una volta la gratitudine a tutto il personale sanitario della città per quello che hanno fatto e che continuano a fare''.

Sarà invece l'assessore al Welfare, Monica Buonanno, a portare il saluto dell'amministrazione e simboli di vicinanza alle persone più fragili. A chiudere la giornata di Ferragosto, l'iniziativa in programma a piazza Plebiscito nell'ambito di Estate a Napoli. (ANSA).