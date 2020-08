Edoardo De Angelis gira Natale in casa Cupiello

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Te piace o' presepe?": la domanda tormentone è il cuore della celebre commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. Ora è Edoardo De Angelis a portarla in tv con un cast che comprende Sergio Castellitto (nei panni di Lucariello che furono del grande Eduardo), Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, con Alessio Lapice e con Antonio Milo.

Cinque le settimane di riprese, tutte a Napoli, previste per il film tv, atteso come evento dell'autunno di Rai1, prodotto da Picomedia di Roberto Sessa. L'adattamento della commedia di De Filippo è firmato da Massimo Gaudioso ed Edoardo De Angelis.

"In occasione della sua ultima apparizione in pubblico nel 1984, Eduardo disse che il suo cuore avrebbe continuato a battere anche dopo che si sarebbe fermato. Io oggi in questo luogo - sottolinea il regista di 'Indivisibili' - posso constatare che ha mantenuto la promessa".

"Fare Natale in Casa Cupiello oggi - sottolinea Castellitto - credo sia un gesto artistico di grande modernità. Soprattutto per questa prima stagione post-Covid...La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi. Edoardo De Angelis ci sta accompagnando per mano in questa gioielleria di emozioni, e noi lì a lucidare, per noi, per lui, per Eduardo".

"Abbiamo scelto questo grande capolavoro quale primo titolo di una collezione di film per la televisione tratti dalle commedie di Eduardo De Filippo - spiega Roberto Sessa - perché era nostra intenzione fare un regalo al pubblico televisivo dopo un anno così complicato e doloroso. Un progetto pensato per omaggiare il maestro nell'anniversario dei 120 anni della sua nascita che ricorre nel 2020". (ANSA).