Auto contro guardrail, un morto nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 09 AGO - Un uomo di 35 anni è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale Casilina nel territorio del comune di Presenzano (Caserta). L'uomo risiedeva a Piedimonte San Germano (Frosinone). Dagli accertamenti realizzati dai carabinieri, è emerso che il 35enne era alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di verifica, ne ha perso il controllo invadendo la carreggiata opposta e sfondando il guard rail; la corsa della vettura è terminata in un terreno adiacente alla strada. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il 35enne dalle lamiere. L'uomo è morto poco dopo. (ANSA).