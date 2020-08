Blitz a Ischia contro bici elettriche modificate

(ANSA) - NAPOLI, 08 AGO - Operazione congiunta tra vigili urbani e Carabinieri ieri sera nelle zone a traffico limitato del comune di Ischia dove ai varchi delle zone pedonali sono stati predisposti controlli mirati per garantire la tranquillità ed il rispetto delle norme sulla circolazione dei veicoli elettrici.

Sono state sequestrate 8 bici tra cui una modificata ed in grado raggiungere i 40 km orari, guidata da un tredicenne; sanzionati anche 25 cittadini a bordo di altrettante bici per divieto di circolazione in area ztl per un importo complessivo di quasi 2mila euro.

Elevate, infine, 2 sanzioni ad altrettanti ciclisti indisciplinati che stavano percorrendo una strada nel senso vietato di marcia. (ANSA).