Un chilo e mezzo cocaina nel cassetto,arresto nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 07 AGO - Operazione anti-droga dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. A finire in manette un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

I militari - nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno perquisito l'abitazione del 38enne ubicata nel complesso popolare "ex legge 219". Rinvenuto e sequestrato 1 chilo e mezzo di cocaina. L'ingente quantitativo di droga - che avrebbe potuto fruttare non meno di 75mila euro - era stipato nel cassetto del comodino all'interno della stanza da letto matrimoniale.

Denunciata per lo stesso reato anche la moglie incensurata e convivente dell'uomo.

L'arrestato è stato condotto in carcere. (ANSA).