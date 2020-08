Spaccio a Napoli, cittadini aiutano a rintracciare pusher

(ANSA) - NAPOLI, 07 AGO - I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio un uomo di 38 anni, del quartiere di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine.

Alcuni cittadini hanno chiesto aiuto ai militari che si trovavano in piazza Garibaldi, vicino alla Stazione centrale: c'era un uomo che spacciava.

I Carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 41 grammi di cocaina. La droga - che l'uomo teneva nel suo borsello - era all'interno di un involucro in cellophane.

Trovata e sequestrata anche la somma di 44 euro provento del reato. L'arrestato è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio. (ANSA).