Coronavirus: 5 positivi, zero decessi e 14 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 06 AGO - Cinque positivi al coronavirus, nessun decesso e 14 guariti oggi in Campania su 2919 tamponi eseguiti. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Salgono a 5.035 le persone contagiate mentre dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti nella regione 343.950 tamponi. Il totale deceduti è 438, quello dei guariti invece è 4.212. (ANSA).