Coronavirus:in Campania 8 positivi,2 morti e quattro guariti

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Otto positivi, due deceduti e quattro guariti. E' il bilancio del coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il totale dei tamponi del giorno è di 2.085. I positivi salgono a 5.030 su un complessivo di tamponi di 341.031.

Con i due morti di oggi si arriva ad un totale di 438 deceduti.

Con 4 guariti invece a 4.198. (ANSA).