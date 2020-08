Capri by night, controlli anti Covid e mascherine dai Cc

(ANSA) - CAPRI, 02 AGO - 'Capri sicura cielo, mare e terra': è questo il nome dell'operazione effettuata dai carabinieri di Capri e Anacapri (Napoli) coordinati dal capitano Ivan Iannucci della compagnia di Sorrento a cui fanno capo le due Stazioni I militari hanno effettuato una intensa attività di controllo iniziata al tramonto di ieri con l'ausilio di un elicottero e di una motovedetta.

In supporto ai militari sono arrivate da altre zone anche le unità cinofile per effettuare sia nel centro di Capri che al porto di Marina Grande e ad Anacapri attività di controllo e prevenzione anticovid e per evitare assembramenti.

Non è stata elevata nessuna sanzione ma turisti e vacanzieri sono stati invitati ad indossare le mascherine di protezione ed a chi ne era sprovvisto o non era a conoscenza dell'ordinanza che al centro ne impone, la mascherina è stata fornita dagli stessi carabinieri per dare a queste persone la possibilità di entrare in Piazzetta e di passeggiare nelle stradine del centro storico.

I controlli sono continuati fino all'alba, in coincidenza con la chiusura dei locali della movida. Anche qui sono arrivati i militari, entrati in borghese per verificare l'applicazione di tutte le normative di prevenzione e anche in questo caso non è stata elevata nessuna sanzione perché non sono state riscontrate violazioni alle ordinanze. All'esterno dei locali e lungo le stradine del by night così come in Piazzetta non ci sono stati gli assembramenti a cui si è assistito nelle scorse settimane, segno che turisti e vacanzieri hanno recepito e seguito diligentemente le direttive impartite dalle amministrazioni regionale e locale.

L'intervento di tutela e salvaguardia del territorio da parte dei carabinieri continuerà anche oggi in mare con l'arrivo da Ischia di un'altra motovedetta per controllare gli assembramenti delle barche in mare. (ANSA).