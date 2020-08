Salernitana: si è dimesso l'allenatore Ventura

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Gian Piero Ventura lascia la Salernitana. L'ex ct della Nazionale azzurra si è dimesso e lo ha fatto scrivendo una lettera d'addio nella quale ringrazia la città, la dirigenza e i giocatori che ha guidato dalla panchina della Salernitana. "Sono arrivato 13 mesi fa con un entusiasmo incredibile e degli obiettivi da raggiungere - ha scritto Ventura -: ricostruire e formare un gruppo dopo un'annata difficile. Il mio significato di ricostruire un gruppo è dare ai 'miei' giocatori una cultura del lavoro, professionalità dentro e fuori dal campo, 'senso di appartenenza'. C'è rammarico perché, dopo essere stati per diversi mesi in zona Playoff, ieri non siamo riusciti a consolidare questo traguardo".

"In questi mesi ho capito cosa rappresenta il calcio per Salerno e quanto questa città si aspetta dalla Salernitana.

Ringrazio la dirigenza, tutto lo staff, i dipendenti del club, i calciatori. Un saluto particolare alla tifoseria. Grazie", ha concluso. (ANSA).