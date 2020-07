Tagliando disabili rubato sull'auto, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Un 64enne è stato denunciato dalla Polizia di Napoli per ricettazione poiché, dopo aver parcheggiato l'auto nell'area di sosta riservata ai disabili, aveva esposto un tagliando di sosta per portatori di handicap risultato rubato.

Due uomini di 54 e 52 anni, inoltre, con precedenti di polizia, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato durante un servizio di controllo a Napoli, tra via del Sole, vico S. Aniello a Caponapoli e piazzetta S. Andrea delle Dame. I due sono stati nuovamente sorpresi a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. Ad entrambi è stato notificato un ordine di allontanamento. Nel corso dell'attività sono state anche contestate 57 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare dei veicoli. (ANSA).