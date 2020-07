Ascensore rotto, paziente si trascina su scale

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - C'è un ascensore rotto e un paziente con una gamba ingessata è costretto a salire al quarto piano dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per il controllo all'ambulatorio ortopedico. E' un video su Facebook, come riportano alcuni quotidiani locali, a scatenare le polemiche su un caso di malasanità. L'uomo, stando alle immagini, si è trascinato per le scale fino al quarto piano, con un piede ingessato, accompagnato dalla moglie, che ha ripreso la scena con il telefonino, e dal figlio. Ma l'Asl Napoli 1 centro che fa sapere di aver svolto già un'indagine interna precisa: "C'erano percorsi alternativi, il paziente non ha chiesto informazioni. Le guardia giurate hanno aiutato il paziente a scendere con un altro ascensore". Sempre dalla Asl fanno sapere chela Direzione dell'Ospedale, informata del guasto, aveva allertato la ditta che si occupa della manutenzione e che, dopo circa due ore dall'intervento l'ascensore è tornato in avaria.

(ANSA).