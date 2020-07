Coronavirus: strumenti da rifiuti domestici nel brano Uaiò-Vid19

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Un brano che propone un testo in cui ragazzi di Castellammare di Stabia (Napoli) rendono omaggio ai loro coetanei, tutti i "uaiò", di tante città tra quelle più colpite dalla pandemia, da Codogno a Vo Euganeo, Ariano Irpino, Salemi, Reggio Emilia, Ancona, Sassari, fino a Wuhan, Mosca, New York e Barcellona. E' la canzone 'Uaiò-Vid19' con una partitura che unisce varie sezioni di un'orchestra formata anche da strumenti tradizionali ma soprattutto da tanti strumenti inventati utilizzando esclusivamente rifiuti domestici.

Insomma musica, ecologia e un omaggio alle città colpite dal Covid nel nuovo brano che il musicista Maurizio Capone ha inciso con 80 studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia, ovvero la Di Capua Eco-logic Òrchestra diretta da Elisabetta Ferraro. L'incisione, a cui è legata anche la realizzazione di un omonimo videoclip musicale per la regia di Daniela Rosa Rosa e il montaggio di Diego Liguori, conclude il progetto "Suoniamo la città", azione formativa e culturale finanziata dalla Siae e dal Mibact nell'ambito del programma "Per chi crea". E' online sulla pagina facebook.com/suoniamolaiae.

Con l'uscita del brano si conclude il progetto Suoniamo la Città "il cui risultato finale - sottolinea la preside Rosa Vitale - è un piccolo scrigno di umanità realizzato, in piena emergenza Covid, grazie al lavoro di tutti i ragazzi insieme con gli ideatori e curatori Maurizio Capone ed Elisabetta Ferraro, ai docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele, con i consulenti di Studio Tema, col personale amministrativo, docente e non docente della Scuola, che hanno lavorato con la preziosa collaborazione dell'Amministrazione Comunale e con la complicità entusiasta di centinaia di genitori". (ANSA).