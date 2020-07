Coronavirus: De Luca, oggi 14 nuovi contagi

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - "Oggi abbiamo 14 contagi". Lo ha detto Vincenzo de Luca, presidente della regione Campania, parlando dei casi positivi al coronavirus. Di questi 14, fa sapere De Luca, "quattro sono relativi allo screening fatto sul Litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento di persone che erano proveniente da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi". "I due fenomeni più rilevanti - ha aggiunto - sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c'è un piccolo focolaio". "Per il resto - ha concluso - abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c'è alcuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili". (ANSA).