Niente mascherina, 1000 euro multa a bar di Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Gli agenti del commissariato di Polizia di Ischia hanno elevato stanotte una sanzione di 1.000 euro ad un bar i cui dipendenti non indossavano la mascherina.

I poliziotti, guidati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, sono stati impegnati in controlli straordinari nelle zone della movida isolana ed hanno riscontrato in un noto esercizio di piazza Antica Reggia, ad Ischia Porto.

l'inottemperanza alle norme anti-Covid 19 vigenti. Al titolare del bar è stata inflitta la multa prevista dalla recente ordinanza del presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca. (ANSA).