Naufraga barca con inglesi a Capri, salvi

(ANSA) - CAPRI, 26 LUG - Una piccola imbarcazione da diporto, noleggiata da una famiglia inglese di quattro persone è naufragata nelle acque di Capri, nei pressi di Punta Tiberio, sul versante di Marina Grande.

A soccorrere i quattro turisti britannici, padre, madre e due figli, sono stati altri diportisti che avevano ormeggiato le barche in quel tratto di mare.

La Capitaneria di Porto di Capri ha inviato una motovedetta, che ha messo in salvo la famgilia ed ha impedito che la loro imbarcazione colasse completamente a picco.

Lo scafo è stato trascinato nel porto turistico dell' isola, dove verrà esaminato dai tecnici dell' Autorità Marittima per accertare le cause dell' incidente. (ANSA).