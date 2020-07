Estate: parte dal Sannio il tour del rapper Moreno

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Parte dalla Campania il tour estivo del rapper italiano Moreno che ha scelto Guardia Sanframondi, nel Sannio, per aprire il ciclo di date nella stagione post Covid. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale di Guardia Sanframondi e dalla Camera di Commercio di Benevento, si terrà domani (ore 21) in Piazza Mercato.

L'esibizione di Moreno, accompagnato dal dj Masta Five, sarà preceduta dall'evento artistico Tik Talk Show, condotto da Gigi Liviero, ed al quale prenderanno parte Ary Music, il cantautore Lino Galiero, gli emergenti Raily e Gioele ed i ballerini del Centro studi danza "Cotroneo". "Sarà un divertimento responsabile - dicono gli assessori Morena Di Lonardo e Giovanni Ceniccola - per il quale abbiamo speso energie e impegno, dando massima attenzione alle vigenti norme di contenimento del contagio da Covid - 19. Ci rendiamo conto che il momento è particolare, ma abbiamo pensato che fosse giusto creare uno spazio estivo di svago per i giovani" (ANSA).