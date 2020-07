Ucciso a Napoli fu imputato "omicidio Halloween"

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Non sarebbe legato a un contesto camorristico, almeno secondo quanto finora è emerso, l'omicidio di Salvatore Attanasio, deceduto la scorsa notte in ospedale dopo essere stato accoltellato una quindicina di volte. Sul corpo c'erano anche delle contusioni, verosimilmente riconducibili a percosse, forse frutto di una lite.

La Squadra Mobile indaga a 360 gradi: non si esclude che Attanasio abbia tentato di entrare nel giro degli stupefacenti locale anche se appare piu' credibile che il movente sia riconducibile a vecchie ruggini, questioni personali. La vittima aveva l'obbligo di firma a Latina, per reati legati alla droga.

Da 5-6 giorni era rientrata a Napoli, nelle cosiddette "Case Nuove", vicino al luogo dove è avvenuto l'accoltellamento.

Attanasio è stato anche sotto processo per il cosiddetto omicidio di Halloween, avvenuto a Napoli il primo novembre 2011.

