Roberto Andò, serve strategia welfare lavoratori teatro

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - "La pandemia ha reso evidente la caratteristica di precariato del teatro che fino ad oggi non si è riuscita a definire. Credo che questo sia il momento in cui il rapporto tra istituzioni e chi fa teatro metta mano a una strategia di welfare e di diritti per chi fa e lavora in teatro". Lo ha detto il nuovo direttore del Teatro Stabile di Napoli Mercadante, Roberto Andò, in occasione della presentazione della stagione teatrale 2020/2021.

"Questo momento storico che stiamo vivendo - ha aggiunto - ha messo in evidenza la fragilità dei lavoratori del teatri pur essendo la storia culturale italiana così legata al teatro".

