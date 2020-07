Meloni a Napoli, 'De Luca sceriffo di Nottingham'

(ANSA) NAPOLI, 24 LUG - "De Luca ha passato cinque anni a fare le dirette con il lanciafiamme, a fare lo sceriffo di Nottingham. Mi ricorda il tema del sopruso rispetto al territorio, non della persona che fa rispettare le regole". Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Napoli per un incontro elettorale in vista delle Regionali.

"La differenza tra De Luca e Caldoro - ha detto Meloni - è che il primo è un parolaio e il secondo è un operaio. De Luca va a inaugurare cose che si è inventato Caldoro e per il resto non sa fare niente, salvo queste belle invettive. Per cui noi ci stiamo concentrando perché lui dal 20 settembre possa concentrarsi esclusivamente a questa sua attività del mondo dello spettacolo, perché come amministratore è pessimo". (ANSA).