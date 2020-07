Nel Sannio 21 scultori per il 'Simposio' di Vitulano

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Si terrà dal 7 al 16 agosto nel Sannio la settima edizione del Simposio internazionale di scultura del marmo di Vitulano quest'anno dedicata alla memoria dell'artista Fabrizio Lorenzani. Ventuno le richieste di partecipazione per un appuntamento che, spiega il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, "vuole recuperare un'antica sapienza artigianale valorizzando il territorio in una chiave che esalti il bello e l'arte".

"L'edizione di quest'anno è già un successo - aggiunge Scarinzi - 21 proposte artistiche, 9 nazioni coinvolte oltre l'Italia. Un solo artista realizzerà, però, la sua opera nell'ambito del Simposio, un'edizione molto particolare per tutti noi perché ricorderemo un grande artista e amico della nostra comunità, Fabrizio Lorenzani".

La Giunta Comunale aveva approvato lo scorso 23 giugno il regolamento dell'evento artistico di quest'anno che prevede una prima fase di raccolta delle idee conclusasi il 15 luglio. Gli scultori, nel presentare i propri progetti, hanno dovuto interpretare il tema della Trascendenza. Chiusa questa prima fase, una commissione, selezionata nel panorama culturale locale, avrà il compito di selezionare l'artista che realizzerà l'opera a Vitulano. Italia, Brasile, Bulgaria, Spagna, Romania, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Israele, Bielorussia e Iran sono le nazionalità degli artisti che hanno fatto domanda per partecipare all'edizione di quest'anno del Simposio.

La manifestazione, in linea con le prescrizioni nazionali e regionali per il contenimento del Covid, sarà arricchita da una serie di iniziative per invogliare i cittadini a visitare il borgo sannita nei giorni dell'evento.

"Il periodo che viviamo, caratterizzato da una serie di rinunce, ci ha fatto riscoprire il senso della bellezza e per questo abbiamo voluto dare una caratterizzazione più profonda al nostro Simposio di scultura. L'iniziativa è stata premiata dal panorama artistico internazionale con il forte interesse manifestato" conclude il sindaco. (ANSA).