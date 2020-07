Whirlpool: da tutti stabilimenti Italia 'vertice' a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Arriveranno dagli stabilimenti di tutta Italia a Napoli i dipendenti della Whirlpool per partecipare al coordinamento nazionale in programma oggi e al presidio di domani davanti alla sede del Consolato statunitense (ore 9.30) Nel pomeriggio, nel corso del coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm si discuteranno le strategie da adottare in vista della manifestazione di domani e dell'incontro del 31 luglio al ministero dello Sviluppo economico. Fim, Fiom, Uilm, in una nota congiunta, chiedono alla multinazionale di rispettare il piano industriale concordato nel 2018 in sede istituzionale, "ritirando la decisione di chiusura dello stabilimento di Napoli, le continue delocalizzazioni delle funzioni di staff e più in generale il disimpegno dal nostro Paese, e chiedono al Governo di schierarsi con i lavoratori e di smetterla di propinare fantasiose reindustrializzazioni".

Domani lavoratori campani, lombardi, marchigiani e toscani manifesteranno insieme per difendere il diritto al lavoro e sarà anche presente una delegazione della Embraco di Torino, già colpita da una decisione analoga di chiusura. Parteciperanno delegazioni di molte aziende della provincia di Napoli, non solo per esprimere la loro solidarietà, ma per la consapevolezza del valore simbolico e sistemico che la vertenza Whirlpool ha acquisito per un territorio già così sofferente dal punto di vista occupazionale. (ANSA).