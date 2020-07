Parma, salvezza è di rigore: 2-1 al Napoli, 3 gol da penalty

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il Parma batte 2-1 il Napoli e conquista la matematica certezza di restare in Serie A. Allo stadio Tardini i gol arrivano tutti dal dischetto. Nel recupero del primo tempo apre Caprari per i padroni di casa (fallo di Mario Rui su Grassi). Nella ripresa fallo di mano dello stesso Grassi al limite dell'area, trasforma Insigne al 9'. Squadre molto stanche e partita che sembra indirizzata sul pareggio. Ma al 42' la percussione in area napoletana del subentrato Kulusevski costringe al fallo Koulibaly. Lo stesso svedese trasforma spiazzando Meret. (ANSA).