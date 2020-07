Napoli,biglietto Cumana si paga con bottiglie plastica

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Trenta bottiglie di plastica e ottieni in cambio il biglietto per viaggiare a bordo dei treni della Cumana o della Circumflegrea. E' con questo incentivo che parte da domani, con l''inaugurazione del primo eco compattatore installato nel Comune di Napoli, la campagna di sensibilizzazione per la raccolta ed il riciclo delle bottiglie di plastica promossa dell'azienda di trasporti Eav in collaborazione con Retake Napoli e Impresa Simeone. Lasciando bottiglie di plastica nel compattatore incentivante, installato nella stazione Montesanto - terminal delle due linee che collegano il centro di Napoli con i comuni del litorale Flegreo e fino a qualche anno fa bersaglio preferito dei 'portoghesi' - si otterranno dei buoni sconto utili all'acquisto dei biglietti o per acquisto di generi vari in negozi che aderiranno all'iniziativa.

"L'installazione del nuovo eco compattatore - spiega in una nota stampa Umberto De Gregorio presidente EAV, è un'azione messa in campo dall'azienda sul tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata, che si aggiunge ad altre precedenti iniziative promosse per la difesa dell'ambiente e del territorio. Obiettivo? Raccogliere 100 mila bottiglie di plastica in un mese". (ANSA).