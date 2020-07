Al via #ARTerie, oltre 100 spettacoli a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Oltre 100 eventi di musica, teatro, cinema e danza in tanti luoghi della città dal centro alle periferie per accompagnare l'estate dei napoletani. E' #ARTerie, progetto finanziato con fondi POC 2014-2020, che, nell'ambito del vasto programma "Estate a Napoli", accompagnerà le notti estive da domani e fino al 13 settembre.

Tantissimi i luoghi che accoglieranno le performance: Maschio Angioino, la Villa comunale, il Parco del Poggio, il parco Attianense a Pianura, il Cortile del Nest, il Parco Troisi, il Cortile Macadam e l'Arena Pietrarsa a San Giovanni a Teduccio, il Cortile dell'Annunziata e la Villa comunale di Scampia.

"ARTerie è uno dei progetti a cui teniamo di più di quest'estate a Napoli 2020 - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora De Majo - che parte dall'idea di riportare la cultura in tutte le sue accezioni nei quartieri della città, le arterie sono la diramazione della città nei suoi tanti contesti urbani sia centrali che periferici". (ANSA).