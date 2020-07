Balli in piazza a Napoli per affidamento ex scuola Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Coreografie, esercizi ginnici e saggi di arti marziali eseguiti oggi in piazza Municipio a Napoli da decine di ragazzi dell'Officina delle Culture di Scampia per chiedere al comune, dopo otto anni di attivita' nella difficile periferia a nord della citta', l'ufficiale affidamento dell'ex scuola e, a riconoscimento del lavoro svolto, il ruolo di importanza sociale assunto dall'Officina.

A sostenere ragazzi, che si sono esibiti davanti palazzo San Giacomo, la mamme ed il fratello di Gelsomina Verde, la ragazza vittima innocente nel 2004 della faida di camorra, a cui è intitolata l' Officina.

" Da due anni - spiega all'ANSA Ciro Corona coordinatore delle 13 realta' di recupero sociale che compongono l'Officina delle culture - il contratto di comodato d'uso siglato con il comune e' scaduto e, di fatto, occupiamo senza copertura il complesso passato sotto la gestione patrimoniale dell'Asia".

'' Al momento dell'affidamento della scuola dismessa nel cosiddetto rione dei Puffi fino al 2012 piazza di spaccio per i clan di Scampia - ricorda Corona, decine di volontari da tutta Italia accorsero per la bonifica dell'aria e raccolsero rifiuti, portati via da 12 camion, e 45 bidoni di siringhe usate ".

Oggi nella ex scuola arrivano ogni giorno piu' di 600 persone, ragazzi e loro genitori che svolgono attivita' scolastiche sportive e di formazione supportati da 40 volontari ed anche da detenuti del vicino carcere di Secondigliano affidati ai coordinatori per lavori i sostegno e manutenzione.

'' In questi anni abbiamo investito decine di migliaia di euro per rendere la struttura sempre più efficiente e adeguata alle esigenze dei ragazzi e della gente di Scampia. Abbiamo deciso di portare qui i ragazzi - conclude Corona- non per chiedere soldi al Comune ma per chiedere il riconoscimento ufficiale dell' importanza sociale e di conseguenza il definitivo affidamento della ex scuola ". (ANSA).