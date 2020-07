Vino: 'Spacca Napoli' sbarca nella capitale del Barolo

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Una spacca Napoli a Barolo? Incredibile ma vero, nel cuore delle Langhe piemontesi dove nasce uno dei re dei vini rossi italiani. È stata inaugurata questo pomeriggio la pizzeria Spacca Napoli nella "capitale" delle Langhe, Barolo Comune di 800 residenti che nel corso dell'anno diventano decine di migliaia provenienti da ogni parte del mondo per gustare il vino ed il tartufo.

All'inaugurazione hanno presenziato il titolare Mauro Iannuzzi, l'architetto Nadia Gambo, il sindaco di Barolo, Renata Bianco, ed il consigliere comunale Vittorio Camerano. "Questa apertura rappresenta un segno di fiducia per il futuro" ha spiegato il sindaco, evidenziando che "si tratta della prima pizzeria in Barolo". (ANSA).