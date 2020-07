Musica e minori, D'Alessio dona chitarra

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - "Invitiamo i musicisti di tutta Italia a donare strumenti musicali da destinare ai minori dei centri diurni e delle case famiglia di Napoli". E, appena poco dopo l'appello lanciato su Fb dall'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell'Unione Giovani Penalisti di Napoli e promotore dell'iniziativa "La musica come inclusione sociale", subito è giunto il contributo di due esponenti di caratura del panorama musicale italiano e non solo, Gigi D'Alessio ed Ida Rendano, che hanno donato due chitarre elettriche.

"Dobbiamo intervenire affinché il disagio minorile nei territori a rischio non si traduca in devianza", dice Paipais nel videomessaggio. Con autorevoli associazioni forensi e avvocati, verrà acquistato, con parte del ricavato di un aperitivo giuridico organizzato per l'occasione al Nabilah il 26 luglio, strumenti musicali da destinare, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 29 luglio, ai centri diurni e alle case famiglia di Napoli. Madrina dell'iniziativa sarà il giudice Egle Pilla. (ANSA).