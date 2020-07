Mezzi NU da Ischia multati a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 18 LUG - La polizia municipale di Pozzuoli ha sanzionato, la scorsa notte, 12 mezzi della nettezza urbana provenienti da Ischia. I camion colmi di rifiuti, erano sbarcati in città in un orario non consentito, e sprigionavano un odore nauseabondo insopportabile. Uno di essi trasudava percolato, lasciando una scia di liquido inquinante lungo la strada dal porto verso il centro storico. "E' uno scempio che si ripete sistematicamente e che la città non è più disposta a subire. Per ora li abbiamo contravvenzionati, poi stiamo valutando quali altre azioni mettere in campo per fermare questa vergogna. Di certo continueremo con i controlli per far rispettare l'ordinanza, per evitare che arrivino mezzi al porto prima delle 3 e per debellare definitivamente questo fenomeno mortificante per il nostro decoro urbano". Questo il commento del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.

I controlli sono stati svolti alle 2 di questa notte dagli agenti della Polizia Municipale.

Le sanzioni sono scattate per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale che vieta, il sabato e la domenica, in un orario non compreso tra le 3 e le 9, il transito su suolo comunale dei mezzi che trasportano rifiuti e merci pericolose.

Nove compattatori che trasportavano rifiuti organici sono stati anche multati per violazione del regolamento di polizia municipale sul decoro urbano e ambientale. L'autista di uno dei mezzi, in concorso di colpa con il proprietario, è stato denunciato perché il mezzo che guidava perdeva percolato.

(ANSA).