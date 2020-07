Coronavirus: 15 positivi in Campania su 1.561 tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Quindici persone sono risultate positive in una giornata in Campania su 1.561 tamponi effettuati; non si registrano decessi ne' guariti. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità.

Sono questi gli elementi contenuti nel bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione.

Il totale dei positivi è di 4.818 persone mentre il totale dei tamponi è di 310.851. (ANSA).