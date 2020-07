Cinema: Griffin, Silent Night in famiglia con la Knightley

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Keira Knightley sarà la protagonista di 'Silent Night', film d'esordio di Camille Griffin prodotto da Trudie Styler. Ne ha parlato ad Ischia Global Film & Music Festival la regista e sceneggiatrice inglese, madre di Roman Griffin Davis (JoJo Rabbit). Un film molto al femminile e nel segno della famiglia. ''Quando è scattato il lockdown causato dal coronavirus, mancavano appena due giorni per il termine delle riprese. Nel cast con Lily Rose Depp, la comica Lucy Punch e Annabelle Wallis, ci sono anche Roman e i miei altri due figli, Gilby e Arby. Un cast molto forte e quasi tutto al femminile. Adesso, insieme da Trudie Styler (che è sull'isola per ricevere il premio Ischia Global Ambassador, ndr) stiamo decidendo come concludere le riprese''.

La storia è quella di una famiglia allargata che una cena di Natale si riunisce attorno alla tavola in una casa di campagna.

''Per me il cinema più che industria è amore: ho cercato di fare film per 20 anni. Non è stato facile. Questo percorso è una vera sfida psicologica - ammette -. Abbiamo girato in 18 giorni. La storia che ho scritto è molto ambiziosa e spero che piacerà al pubblico". Silent Night è prodotto anche da Mattew Vaughn (King's men- le origini). Al progetto partecipa il marito della Griffin, il celebre direttore della fotografia Ben Davis. Tutta la famiglia è quindi coinvolta nel progetto.

Si torna così a parlare di ripartenza anche nelle produzioni internazionali, argomento al centro del dibattito nel festival 'fisico' che si sta svolgendo a Ischia con la partecipazione di artisti e addetti ai lavori. (ANSA).