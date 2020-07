Droga e soldi in casa, presi coniugi pusher e loro 5 parenti

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Custodivano nella loro abitazione di Fuorigrotta, a Napoli, 920 dosi di marijuana per un peso complessivo di 1 chilo e 30mila euro: i carabinieri del Nucleo Investigativo del Provinciale di Napoli, nell'ambito dei servizi per contrastare la criminalità organizzata e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato i coniugi Angelo Volpe e Patrizia Aiello, entrambi 53enni già noti alle forze dell'ordine, e denunciato altre cinque persone, parenti e conviventi della coppia, trovati di altri 55mila euro.

Durante la perquisizione nell'area condominiale del palazzo dove i due abitano sono stati trovati 35 grammi di cocaina già suddivisa in 15 dosi e pronte alla vendita; 37 grammi di hashish pronta per il commercio, 2 coltelli per il taglio dello stupefacente, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

I coniugi sono stati chiusi rispettivamente nel carcere di Poggioreale e Pozzuoli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

