Droga, 25 arresti nel Salernitano

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La Polizia di Stato di Salerno sta eseguendo una vasta operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, nei confronti di 25 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa nella città di Salerno. Per l'operazione, sono impegnati circa 150 agenti, in vari comuni della provincia di Salerno, con l'ausilio di unità cinofile antidroga ed il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Verbania e Cosenza, per l'esecuzione di misure restrittive in quelle province. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 12 nella Procura della Repubblica di Salerno. (ANSA).