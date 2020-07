Altri due suicidi in cella in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - In 24 ore ci sono stati due suicidi nelle carceri campane, portando a 6 le vittime da inizio anno.

Lo affermano, in una nota, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello e quello di Napoli Pietro Ioia. L'altro ieri - informano - si è tolto la vita Luigi Rossetti di 40 anni, ristretto a Santa Maria Capua Vetere. Stamattina, a Napoli-Poggioreale, a compiere l'insano gesto è stato Alfonso Fresca, di 39 anni. "Anche se i suicidi sono ascrivibili a diverse motivazioni, il carcere continua ad uccidere", affermano i garanti che chiedono al provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e al responsabile dell'Osservatorio Regionale della Sanità Penitenziaria un incontro urgente tra più soggetti coinvolti nel mondo penitenziario "per evitare che in questo periodo la solitudine e il vuoto trattamentale uccidano più di una pandemia". Lo stop a risocializzazione, volontariato, al reinserimento e la diminuzione dei contatti con gli affetti "ha prodotto un evidente senso di abbandono e arrendevolezza".(ANSA).