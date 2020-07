Droga: nigeriani arrestati da Ps a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Due immigrati nigeriani, privi di permesso di soggiorno, sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dalla Polizia a Napoli.

I due sono stati notati da una pattuglia di Falchi tra via Firenze e via Bologna,mentre vendevano una dose di marijuana ad un giovane, I poliziotti li hanno bloccati trovandoli in possesso di irca 485 grammi e di 460 euro.

M.I., 26 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente insieme all connazionale Ighovo Ese, 25, già denunciato in passato.

Ii due sono stati anche denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. (ANSA).