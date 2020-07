Covid: positivi donna incinta e 2 parenti campo rom Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Sono attesi per oggi pomeriggio i risultati dei nove nuovi tamponi effettuati questa mattina dall'Asl Napoli 1 nel campo rom di Scampia, dove attualmente si registrano tre positivi al covid19. Dall'Asl Napoli 1 si apprende che al momento l'uscita dal campo rom è stata vietata solo ai due familiari positivi della 17enne incinta trovata positiva due giorni fa e che è attualmente ricoverata al II Policlinico di Napoli, nel reparto per le donne gravide positive al covid19. Gli altri residenti del campo rom non sono sottoposti a restrizioni. Gli altri due rom, positivi sono intanto sottoposti in queste ore a una valutazione medica per decidere il loro eventuale ricovero in una struttura della rete covid della Regione Campania.(ANSA).