Controlli Nas nel Napoletano, sequestrati 800 kg alimenti

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Circa 800 chili di alimenti, 72 litri di vino e 2400 mascherine sono state sequestrate dai Carabinieri dei Nas nel corso di controlli tra Napoli e provincia.

In un panificio a Strada comunale dei Cavoni sono stati sequestrati 30 chili di prodotti da forno privi di indicazioni sulla tracciabilità. Nei locali, i militari hanno riscontrate carenze igienico sanitarie. Nel quartiere Barra, in una salumeria sono stati sequestrati 72 litri di vino bianco privi di indicazioni sulla tracciabilità.

A Ercolano. in un 'ingrosso farmaceutico sono state sequestrate 1800 mascherine "made in China" senza marchio CE vendute nonostante la procedura INAIL in deroga avesse dato esito negativo. Erano pubblicizzate come "presidio anticovid ",pur essendo solo maschere antipolvere. (ANSA).