Vigilante ucciso:Cassazione annulla e dispone nuovo processo

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze emesse e disposto un nuovo processo davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per i tre giovani ritenuti responsabili della morte del vigilante Francesco Della Corte, avvenuta il 16 marzo 2018 in ospedale, dopo una aggressione subìta 13 giorni prima all'uscita della metropolitana di Piscinola di Napoli. I tre furono condannati in primo e secondo grado a 16 anni e 6 mesi di reclusione.

I tre (di cui due minorenni all'epoca dei fatti), sono stati difesi, rispettivamente, dagli avvocati Covelli, dall'avvocato Musella e dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Nicola Pomponio. (ANSA).