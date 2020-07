Sgominata banda di contrabbandieri di sigarette

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Due tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate dalla Guardia di Finanza di Nola (Napoli) e una storica banda di contrabbandieri sgominata: è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Nola (Napoli) che ha arrestato, complessivamente, sei persone, due delle quali in flagranza, durante le indagini. I finanzieri hanno notificato oggi quattro misure cautelari emesse dal gip su richiesta della DDA nei confronti di Salvatore De Rosa, Vincenzo Fiore e Luigi Postiglione (in carcere) e di Eduardo Nicolella (ai domiciliari). Le indagini sono iniziate nel 2018: la base del gruppo, storicamente, dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, era a Napoli. Le sigarette, del tipo, "cheap white", marchi Regina, Marble e D&B, provenienti dall'Est, venivano consegnate di notte o all'alba. Gli itinerari venivano "bonificati" con le "staffette", deputate a verificare la presenza delle forze dell'ordine. In Campania il carico veniva parcellizzato, in un'area di stoccaggio individuata in un garage di Grumo Nevano. (ANSA).