Edilizia:Napoli; domani in piazza imprenditori e tecnici Atc

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Sbloccare le gare d'appalto e i pagamenti, avviare piani di rilancio reali del settore edile, attuare trasparenza e sburocratizzazione anche con riferimento al superbonus: sono alcune delle richieste dell'Atc (Associazione tecnici e costruttori) che domani manifesterà in Piazza Plebiscito (dalle 9) a Napoli.

Imprenditori e tecnici del settore chiedono misure urgenti finalizzate a sostenere "un settore messo in ginocchio dal Covid prima e dalle istituzioni poi" dice il presidente Rossano Ricciardi. "Rischiamo di chiudere definitivamente le nostre aziende - aggiunge - in mancanza di sostegni concreti da parte del governo e di un quadro normativo efficace". Anche il "superbonus" al 110 per cento "sta rappresentando un boomerang - spiega Ricciardi - perchè regna l'incertezza e si sta perdendo tempo prezioso.

A giudizio di Atc, infine, è necessario attivare una leva "di sgravio fiscale e di incentivo che favorisca la ripartenza e le nuove assunzioni". (ANSA).