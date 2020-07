Lite in strada, interviene carabiniere ma viene ferito

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Un carabiniere è stato ferito ed è stato portato in ospedale dopo essere intervenuto con un collega per sedare una lite tra due persone a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli.

I due stavano litigando per strada quando sono intervenuti i militari; uno dei due carabinieri è stato aggredito e, secondo le prime notizie, ha riportato una frattura. E' stato portato nell'Ospedale del Mare a Napoli. L'aggressore è stato arrestato per resistenza. (ANSA).