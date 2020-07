Padre e figlio accoltellati a Napoli in tentativo di rapina

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Un uomo di 51 anni e suo figlio di 18 sono stati accoltellati in un tentativo di rapina avvenuto a Napoli. Quattro delinquenti, a bordo di due scooter, hanno avvicinato l'automobile delle vittime in Corso Meridionale e, con la minaccia di un coltello. hanno preteso la consegna di un tablet. Vista la reazione, i malviventi hanno colpito l'uomo con tre fendenti all'addome e il figlio con due coltellate alla gamba sinistra e due al polpaccio sinistro.

Portati nel Pronto soccorso del S.Giovanni Bosco sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia Stella. (ANSA).