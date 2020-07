Donna muore nel Napoletano, indagini cc e Procura

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Indagini sono state avviate sulla morte di una donna, avvenuta in via Staffetta a Giugliano (Napoli) nella zona di Lago Patria, da parte dei carabinieri e della Procura di Napoli Nord; sono in corso accertamenti medico-legali ed investigazioni scientifiche per valutare alcuni segni riscontrati sul corpo della donna dai sanitari intervenuti in codice rosso e che farebbero ipotizzare uno strangolamento.

La vicenda è anche al centro di un intervento su fb dell'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' che ha denunciato ai carabinieri l'aggressione subita da una dottoressa del 118 intervenuta su richiesta in casa della donna per prestarle soccorso. Il medico appena ha constatato il decesso della donna, dopo aver tentato interventi di rianimazione, è stata aggredita con schiaffi da uno dei familiari. L'intervento di alcuni presenti ha evitato che il medico riportasse conseguenze gravi.

Da quanto è stato possibile apprendere all'esame degli inquirenti è la posizione del marito della defunta. (ANSA).