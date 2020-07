Bagnoli: Provenzano, via a bonifica amianto

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - La prossima settimana dovrebbe partire la bonifica dall'amianto a Bagnoli, nell' area dell' ex Italsider.

Lo ha annunciato il ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano parlando alla conferenza del PD di Napoli. Ai giornalisti che chiedevano dettagli sul cronoprogramma, però, il ministro non ha fornito particolari (ANSA).