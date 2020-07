Gdf dona 5700 confezioni igienizzanti al Centro per migranti

(ANSA) - CASERTA, 10 LUG - Circa 5.700 confezioni di prodotti igienizzanti sequestrati nello scorso dicembre, sono stati donati della Guardia di Finanza di Caserta al Centro per migranti Fernandes di Castel Volturno: si tratta di detersivi per la pulizia degli ambienti e di indumenti e di prodotti per l'igiene personale che le Fiamme Gialle aveva rinvenuto e sequestrato all'interno di un grande magazzino. All'esito dell'iter amministrativo, la Camera di Commercio di Caserta ha quindi avallato la proposta avanzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di devolvere in beneficenza i prodotti sequestrati, destinandoli al Centro Fernandes di Castel Volturno, struttura di prima accoglienza dell'Arcidiocesi di Capua fortemente impegnata, anche in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, nel prestare assistenza alle fasce della popolazione in stato di bisogno con vari servizi, tra i quali l'accoglienza notturna e diurna di migranti, la mensa giornaliera, il servizio docce e vestiario ed il sostegno alle donne in difficoltà. I prodotti sono stati consegnati da un'aliquota di finanzieri della Compagnia di Caserta al Presidente del Centro, Antonio Casale, che ha avuto parole di sincero apprezzamento per "l'attenzione e la vicinanza testimoniata dalle Fiamme Gialle casertane nei confronti delle fasce più deboli, in un momento storico quale quello attuale, in cui l'emergenza epidemiologica ha acuito una già diffusa crisi economico-sociale". (ANSA).