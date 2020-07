Coronavirus: in Campania 7 casi positivi su 1508 tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Sono sette i positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime ventiquattro ore su 1508 tamponi effettuati. Il totale dei positivi in regione sale così a 4.762. Quello dei tamponi a 299.725. Non ci sono nuovi deceduti: il totale resta così fermo a 432. Due le persone guarite oggi per un totale di 4.093. (ANSA).