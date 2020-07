Tenta suicidio nella sua tabaccheria, in fin di vita

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Tenta il suicidio nella propria tabaccheria tagliandosi polsi e gola. È accaduto ieri sera a Somma Vesuviana (Napoli), dove un uomo di 52 anni, Tommaso Rea, segretario di una lista civica che sostiene la maggioranza, è stato trovato in una pozza di sangue. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale del Mare di Napoli ed è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna e dei militari di SommaVesuviana, il 52enne ha tentato il suicidio procurandosi tagli ai polsi ed alla gola. Il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni passanti avevano notato le saracinesche chiuse ma senza catenacci. Rea è molto noto in città per le sue battaglie per il recupero e la valorizzazione delle periferie cittadine, dove è situata la sua tabaccheria. L'uomo è anche segretario di una lista civica che appoggia la maggioranza del sindaco Salvatore Di Sarno.