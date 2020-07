Il Comicon diventa extra, arriva l'edizione 21 e mezzo

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Extra e diffusa: è l'edizione "21 e mezzo" del Comicon, Salone internazionale del fumetto e della cultura pop. In attesa del 2021, quando tornerà nella sua veste tradizionale, il Comicon quest'anno si terrà in un'edizione speciale, nata con il supporto della Regione Campania, con attività online e dal vivo in tutte e cinque le province.

A Benevento, per esempio, nella Rocca dei Rettori, sarà di scena a ottobre "Nel segno di Manara", mostra antologica dedicata agli oltre cinquant'anni di carriera artistica di Milo Manara. A Salerno, invece, a settembre in programma è il tributo a "Tex: 70 anni di un mito", con una mostra allestita da Sergio Bonelli editore e Comicon, curata da Gianni Bono.

"Avremmo dovuto svolgere la 22/a edizione, spostata al prossimo anno - ha detto Claudio Curcio, direttore del Comicon -. Abbiamo deciso di realizzare qualcosa di diverso e diffuso, con mostre ed eventi online. Così abbiamo pensato a un Comicon extra, con l'edizione 21 e mezzo".

Un cartellone con tanti eventi che partiranno già da questo mese.